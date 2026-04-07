bonus aziende agricole contro il caro carburanti a chi spetta il nuovo credito di imposta

Il governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto riguardante il settore dei carburanti, che prevede la proroga del credito d’imposta per le aziende agricole. Questa misura si rivolge a imprese che affrontano costi energetici elevati, offrendo loro un sostegno economico. La proroga riguarda specificamente il credito di imposta, previsto per i settori più colpiti dall’aumento dei prezzi dei carburanti.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto carburanti, il governo ha deciso di prorogare il credito d’imposta destinato ai settori più esposti all’aumento dei costi energetici, tra cui anche il comparto agricolo. L’obiettivo è attenuare l’impatto dei rincari del gasolio utilizzato per la produzione, evitando che l’aumento dei costi si trasferisca sui prezzi finali dei prodotti. Credito d’imposta contro il caro carburanti: a quali imprese spetta. Il bonus è riconosciuto alle imprese che utilizzano carburante in modo strutturale per l’attività produttiva. Tra queste rientrano le imprese del settore agricolo che impiegano gasolio per la lavorazione dei campi, la movimentazione dei mezzi e le attività di produzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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