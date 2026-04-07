A Bologna sono stati censiti circa 600 senzatetto, con 334 persone che trovano rifugio in strutture e 263 che vivono in strada, in spazi pubblici o sistemazioni di fortuna. La percentuale di chi dorme all'aperto rappresenta il 44,1% del totale. La questione della sistemazione e delle politiche di assistenza per queste persone continua a essere al centro di discussioni pubbliche.

Bologna, 7 aprile 2026 – A Bologna sono 597 i clochard censiti dal report Istat, di cui 334 ospitati in strutture e 263 conteggiati in strada, in spazi pubblici o in sistemazioni di fortuna (pari al 44,1% del totale). La fotografia della situazione è stata scattata il 26 gennaio scorso. Nel Comune, le strutture coinvolte dalla rilevazione sono 15, per una capienza complessiva di 400 posti letto. Il tasso di occupazione è pari all’83,5% (in linea con una media nazionale dell’83,3%), quindi ci sarebbero ancora posti disponibili ad accogliere chi ancora dorme in strada o in ripari di fortuna. Bologna, tra l’altro, è tra i municipi con maggiore presenza di strutture informali (ovvero ‘spontanee’, fuori dal circuito istituzionale o delle associazioni in regime di sussidiarietà riconosciuta), ovvero 7 sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la città degli invisibili. Quasi 600 i clochard. Il 44% dorme in strada: "Politiche da rivedere"

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