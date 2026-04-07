Bologna formato Europa Aston Villa avvisato | DNA Italiano i segreti in campo e mosse future sul mercato L’analisi completa
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare l’Aston Villa dopo aver ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese. La squadra emiliana ha mostrato un calcio organizzato e compatto, evidenziando alcuni tratti distintivi del suo stile. L’attenzione si concentra sulle strategie in campo e sulle mosse future sul mercato, mentre il team si avvicina alla sfida europea con un buon stato di forma.
Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Napoli, De Laurentiis rammaricato: «Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, avremmo rivinto lo Scudetto!» Atalanta... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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