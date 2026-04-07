A Santiago de Cuba nasce il progetto musicale “Blue en Santiago”, che vede la collaborazione tra l’Orchestra diapa_Sòn e la formazione Mambo Puente. Si tratta di un sestetto che interpreta il Son Cubano tradizionale, arricchito da influenze jazz. La formazione combina strumenti e stili per creare un suono che unisce le radici cubane con elementi del jazz. La musica si sviluppa a partire da queste due esperienze musicali, dando vita a un repertorio originale.

Dalle esperienze dell’Orchestra diapaSòn e della Mambo Puente nasce il progetto “”, Sestetto di Son Cubano tradizionale con il vizio del jazz. Da Matamoros al Conjunto Rumbavana a Son 14, il sestetto propone un repertorio dei classici del Son Cubano, che invitano il pubblico a ballare e a cantare insieme. Il gruppo che si è già più volte esibito al Pentalfa Club, è caratterizzato da una forte energia che spinge il pubblico a ballare. Ogni spettacolo si trasforma infatti in una vera e propria festa cubana con i suoi ritmi travolgenti, le melodie scandite dalla tromba e le percussioni sempre presenti.... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Blue en Santiago - mix

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