Durante le festività pasquali, i Carabinieri hanno presidiato i centri storici della provincia di Bergamo, schierando personale in alta uniforme. Le forze dell’ordine hanno mantenuto la presenza nelle piazze principali, con l’obiettivo di assicurare ordine pubblico e sicurezza ai cittadini presenti durante le celebrazioni. La presenza alle celebrazioni pasquali si è concentrata in diverse aree della città, offrendo supporto alle attività religiose e alle manifestazioni pubbliche.

I Carabinieri hanno presidiato i centri storici della provincia di Bergamo durante le festività pasquali, schierando personale in alta uniforme per garantire sicurezza e vicinanza alla popolazione. L’operazione ha l’Arma distribuita nei punti nevralgici del capoluogo e delle principali città del territorio provinciale. I militari hanno gestito i flussi di persone nelle piazze e lungo le vie del centro, accompagnando i cittadini e i visitatori nei momenti di massimo affollamento. L’obiettivo è stato quello di superare la semplice formalità del servizio di rappresentanza. La scelta dell’alta uniforme è servita a trasmettere un messaggio tangibile di protezione e attenzione verso la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, l’alta uniforme dei Carabinieri conquista le piazze di Pasqua

Pasqua, in provincia di Bergamo i carabinieri in alta uniforme tra i cittadiniIn occasione delle festività pasquali, nel capoluogo di provincia, l’Arma dei Carabinieri ha garantito una significativa presenza istituzionale...

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La prima Maserati con la divisa dei Carabinieri: la MCPura

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carabinieri in alta uniformeUna presenza fortemente voluta, che va oltre l’aspetto formale per trasformarsi in un messaggio chiaro e tangibile di vicinanza, attenzione e protezione nei confronti della comunità ... bergamonews.it

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Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile. x.com