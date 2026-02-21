Sanremo sicurezza e stile | i Carabinieri in alta uniforme vegliano
La presenza dei Carabinieri in alta uniforme a Sanremo deriva dall’aumento delle attività durante il Festival. Questi ufficiali pattugliano le strade principali e monitorano gli eventi pubblici per garantire la sicurezza di visitatori e residenti. La loro presenza visibile aiuta a prevenire incidenti e a mantenere l’ordine pubblico. La città si anima tra musica e luci, con i militari che vigilano senza disturbare l’atmosfera festosa.
Sanremo si illumina a festa, tra le note del Festival e la presenza rassicurante dei Carabinieri in alta uniforme. Un connubio di tradizione, sicurezza e vicinanza alla comunità che si rinnova ogni anno nella città dei fiori, simbolo di un’Italia che celebra la musica e i suoi valori istituzionali. La presenza delle forze dell’ordine, in particolare del corpo in alta uniforme, rappresenta un elemento di continuità e fiducia per cittadini e visitatori durante la settimana del Festival. La scena è quella di una Sanremo vibrante, invasa da un flusso continuo di persone attratte dal richiamo della musica italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
