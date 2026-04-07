In alcune regioni asiatiche e africane si registrano restrizioni come razionamento della benzina e chiusure anticipate dei locali alle 21. In Pakistan le partite di cricket si svolgono senza pubblico, mentre in India le riserve di carburante sono limitate a 70 giorni. Taiwan ha deciso di riaprire le centrali nucleari, segnando un cambiamento nelle politiche energetiche.

Il blocco del passaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz sta provocando una serie di conseguenze sempre più gravi per una lunga lista di nazioni. Il problema maggiore potrebbe non essere il continuo aumento del costo del carburante, ma la sua carenza. Il Sudest asiatico appare la zona più sofferente in questo momento, vista la sua quasi totale dipendenza dal petrolio proveniente da Hormuz. Questa area consuma un quinto di tutto il petrolio e del gas naturale estratto al mondo, destinato a nazioni che hanno una crescita economica costante. I problemi potrebbero arrivare anche per Paesi come India, Pakistan, Giappone o Cina, ma per il momento sono le nazioni a reddito più basso a subire le conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Benzina razionata, locali chiusi alle 21. In Asia e Africa è già quasi lockdown

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