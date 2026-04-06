La crisi energetica internazionale sta portando a misure di razionamento in alcune nazioni di Asia e Africa, con restrizioni su luce, voli e chiusure di uffici. Nel frattempo, l’Unione europea sta considerando possibili scenari di emergenza, alimentando preoccupazioni per un clima di austerità che potrebbe coinvolgere anche altre aree. Le prove tecniche di gestione della crisi energetica si manifestano attraverso queste iniziative, che mirano a contenere i consumi e risparmiare risorse.

La crisi energetica globale comincia a produrre effetti concreti: in diversi Paesi di Asia e Africa sono già scattate misure di razionamento, mentre anche l’Unione europea valuta scenari di emergenza. Dall ‘sos petrolio al lockdown energetico è un attimo: e per i nostalgici dell’austerity è un tripudio di restrizioni e allarmismi. E così oggi, con il conflitto in Iran e la minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, il mondo scivola nuovamente nell’ incubo del clima pandemico scatenato dall’emergenza mondiale Covid. Tra nostalgia per il lockdown e nuova austerity. Allora, mentre il virus dell’interventismo strategico comincia a dilagare in... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crisi energetica e prove tecniche di austerity: razionamenti su luce, voli e uffici chiusi in Asia e Africa. E in Ue tira aria da lockdown

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Crisi energetica da conflitto dell’Iran: scuole chiuse, razionamenti e lavoro da remoto in Bangladesh, Pakistan e nel Sud-est asiaticoIl conflitto con l'Iran ha innescato una crisi energetica che si estende ben oltre il Medio Oriente, colpendo con forza i Paesi del Sud-est asiatico.

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La contrazione improvvisa dell’offerta energetica globale, innescata dal blocco dello Stretto di Hormuz, sta producendo uno shock simultaneo su prezzi e importazioni, con ...La contrazione improvvisa dell’offerta energetica globale, innescata dal blocco dello Stretto di Hormuz, sta producendo uno shock simultaneo su prezzi e importazioni, con effetti più rapidi e intercon ... linkiesta.it

Crisi energetica, l’Ue corre ai ripari: Dallo smart working all’uso delle auto. Rincari già pesanti, prepararsi a shock prolungatiLa crisi in Medio Oriente non ha ancora fatto impennare il costo dell’energia ai livelli visti dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma il campanello d’allarme per i governi europei è già suonato forte ... orizzontescuola.it

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