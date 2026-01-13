Enrico Ruggeri torna stasera in seconda serata su Rai 2 con Gli occhi del musicista | anticipazioni e ospiti della puntata

Stasera su Rai 2, Enrico Ruggeri torna con la terza stagione di Gli occhi del musicista, offrendo un approfondimento sul mondo della musica attraverso interviste e approfondimenti. Dopo il successo delle prime due stagioni, questa nuova edizione prosegue nel raccontare le storie e le esperienze di artisti e musicisti, con anticipazioni e ospiti che arricchiranno la puntata.

Non c'è due senza tre. Dopo il buon riscontro delle prime due stagioni, Enrico Ruggeri torna in seconda serata su Rai 2 con la terza stagione de Gli occhi del musicista. Il programma, firmato insieme a Ermanno Labianca e prodotto da Rai Cultura, va in onda dal 13 gennaio al 3 febbraio alle 23.30. Le puntate sono cinque e ognuna è costruita intorno ad un tema preciso, sviluppato attraverso racconti e musica dal vivo. Tutte le puntate de Gli occhi del musicista saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva e on demand. Gli occhi del musicista, un viaggio nella storia della canzone italiana.

