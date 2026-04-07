belve diventa amanda lear show ma altre due ospiti sorprendono

Torna su Rai2 la settima stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione va in onda ogni martedì alle 21 e vede nel cast anche Amanda Lear, che prende il nome del format. Durante le puntate, saranno presenti anche altri due ospiti che sono stati annunciati come sorprese. La trasmissione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti della rete.

Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20, dal 7 aprile. Tra gli ospiti della prima puntata Amanda Lear, in un’intervista esilarante e profonda, tra ménage a trois, arte, LSD, amori trasgressivi. A Fagnani l’artista racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita, dalla convivenza con Dali e la moglie Gala al triangolo amoroso con Bowie, anche lui sposato, fino al doloroso ricordo del marito morto in un incendio in casa. BELVE DIVENTA AMANDA LEAR SHOW Finalmente Amanda Lear a Belve, tra gli ospiti più attesi di sempre. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Belve, Amanda Lear svela: Valeria Marini e Simona Ventura mi devono tutto; Salvador Dali era impotente e mi presentava altri uomini. David Bowie faceva schifo. Le confessioni di Amanda Lear a Belve; Amanda Lear choc a Belve: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente.

Belve 2026, stasera il debutto della settima stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti di Francesca FagnaniBelve torna stasera 7 aprile 2026 su Rai 2 con la settima stagione di Francesca Fagnani. Ospiti Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Le novità. lifestyleblog.it

Belve, Amanda Lear svela: Alba Parietti e Simona Ventura mi devono tuttoFinalmente inizia la decima edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2 che vede come ospiti di questa prima puntata, in onda nella prima serata di martedì 7 aprile 2026, M ... today.it

Amanda Lear è talmente diretta da diventare disarmante #Belve @francescafagnan x.com

«Che belva si sente » Questa domanda, ormai diventata il simbolo del programma, racchiude bene lo spirito di Belve e di Francesca Fagnani. Anche lei, scherzando, ha detto di sentirsi un jack russell: agitata, testarda, ma impossibile da ignorare. Belve torna - facebook.com facebook