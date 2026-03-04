Post-sisma al via i cantieri della chiesa nuova di Fossoli e la Pieve di Quarantoli a Mirandola

Dopo il terremoto del 2012, sono iniziati i lavori di ricostruzione della chiesa nuova di Fossoli e della Pieve di Quarantoli a Mirandola. L’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi ha diffuso aggiornamenti sui cantieri di questi due edifici, che fanno parte del patrimonio diocesano. I lavori sono stati avviati recentemente e riguardano interventi di ripristino e ricostruzione.

La Diocesi di Carpi aggiorna sul piano lavori: in partenza anche l'intervento alla scuola dell'infanzia "Caduti in Guerra" di Gargallo L'Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi comunica alcuni aggiornamenti sul percorso di ricostruzione post-sisma del 2012, riguardanti edifici che rientrano nel patrimonio diocesano. Si segnalano in particolare l'apertura di nuovi cantieri nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna - Agenzia Ricostruzioni, in cui la Diocesi di Carpi ha il ruolo di soggetto attuatore.