Il ricordo di Bettino Craxi ad Hammamet anche il ministro Crosetto atteso alla commemorazione

Hammamet, in gennaio, assume un'atmosfera speciale, con il suo paesaggio che invita alla riflessione. È in questa cornice che si ricorda Bettino Craxi, figura politica di rilievo nel panorama italiano. Anche quest’anno, il ministro Crosetto parteciperà alla commemorazione, confermando l’importanza di un momento dedicato alla memoria e alla storia. Un’occasione per riflettere sul passato e sull’eredità di una figura che ha segnato il nostro Paese.

Roma, 16 gennaio 2026 – Hammamet, in gennaio, ha un suono particolare. È un luogo dove la luce del Mediterraneo sembra farsi più lenta, più profonda. Ogni anno, in questi stessi giorni, chi arriva dall’Italia riconosce nei vicoli della Medina e nel vento del mare la stessa atmosfera che ha accompagnato gli ultimi anni di Bettino Craxi. La Fondazione Bettino Craxi ETS rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l’ anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. Le iniziative si svolgeranno nel weekend dal 16 al 18 gennaio, con un programma culturale intenso, ricco di momenti di memoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ricordo di Bettino Craxi ad Hammamet, anche il ministro Crosetto atteso alla commemorazione Leggi anche: Sigonella Hammamet L'Affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti Leggi anche: La lezione dimenticata di Bettino Craxi sullo sciopero generale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. All’ombra dei cipressi di Hammamet, 25 anni dopo; FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CRAXI, OMAGGIO DI FORZA ITALIA ALLA CAMERA». Il ricordo di Bettino Craxi ad Hammamet, anche il ministro Crosetto atteso alla commemorazione - Al cimitero cristiano una targa con le parole dell’ex presidente, poi la proiezione del docufilm ‘Storia di un uomo’ ... quotidiano.net

Ad Hammamet commemorazione 26esimo anniversario scomparsa, atteso Crosetto - La Fondazione Bettino Craxi Ets rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l’anniversario della scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. adnkronos.com

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CRAXI, OMAGGIO DI FORZA ITALIA ALLA CAMERA» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sono passati ventisei anni. Era un mercoledì: il mio ricordo di quei giorni di Alfredo Venturini “Pare che Bettino sia morto” mio fratello Plinio è il primo a parlarmene; mi chiede di fare qualche telefonata. Angosciato chiamo Claudio Signorile. E' vero Craxi “non f - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.