Barbecue abusivi rifiuti e sosta selvaggia bloccata anche l' ambulanza | alla Boscherona una Pasquetta d' inferno

Nella giornata di Pasquetta, nel parco della Boscherona, si sono verificati numerosi episodi di illegalità. Sono stati segnalati barbecue non autorizzati, alcuni dei quali sono stati resi più pericolosi dal vento. Sono stati trovati rifiuti abbandonati in vari punti dell’area. Inoltre, la sosta selvaggia ha ostacolato anche il passaggio di mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza che non è riuscita a passare.

A denunciarlo sono i referenti del Controllo di vicinato del quartiere che spiegano come, nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, all'interno della nota area verde cittadina si siano registrate parecchie gravi criticità che hanno portato anche a diverse chiamate alle forze dell'ordine. Confermando quelle talune brutte abitudini che all'interno delle boscherona si perpetuano ormai da anni nel weekkend non appena arriva la bella stagione. Nonostante i divieti espressi nel regolamento della polizia locale, e senza nemmeno tener conto del forte vento soffiato nei giorni scorsi, tanti appassionati che frequentano l'area nel fine settimana si sarebbero dunque dilettati ad accendere fuochi per grigliare la carne. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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