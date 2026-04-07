Durante il fine settimana di Pasqua, il borgo di Bajardo ha visto tutte le strutture ricettive sold out, con ogni posto disponibile esaurito. Il clima favorevole, caratterizzato da sole e temperature primaverili, ha attirato un gran numero di visitatori nella zona tra le Alpi e il mare. La località, nota per il suo fascino, ha registrato un afflusso di persone superiore alla media abituale per il periodo.

Il borgo di Bajardo ha registrato un successo senza precedenti durante lo scorso weekend di Pasqua, raggiungendo il completo esaurimento di ogni disponibilità ricettiva grazie a un clima soleggiato e a un’aria primaverile. L’afflusso di visitatori ha saturato l’intera offerta del paese, che sorge a 910 metri di quota. Il sold out ha interessato indiscriminatamente tutte le tipologie di alloggio e ristoro: dalle osterie ai ristoranti, dagli agriturismi ai B&B, fino alle villette immerse nella natura, agli appartamenti e alle camere in affitto. La località si è imposta come una destinazione privilegiata desiderava fuggire dal caos della fascia costiera, offrendo un che abbraccia le cime delle Alpi Marittime, tra versanti liguri e francesi, permettendo di scorgere ancora il riflesso del mare della Côte d’Azur e della Riviera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bajardo: il borgo tra Alpi e mare che ha fatto sold out a Pasqua

Massimo Olivetti a Scapezzano: tutto ciò che il sindaco ha fatto per la frazione che presto sarà borgoSENIGALLIA – Assemblea pubblica nella frazione di Scapezzano per il sindaco uscente Massimo Olivetti, candidato ancora una volta alla carica di primo...

Torna il sole, voglia di mare. Ristoranti verso il sold out a Pasqua e si aprono i primi lettini«Pasqua e Pasquetta? Torna il sole dopo le copiose piogge di questi giorni e si va tutti al mare.

Argomenti più discussi: Bajardo, il borgo sospeso tra le montagne e il mare, dove la Pasqua ha fatto il Tutto Esaurito; Pasqua da record a Bajardo: il borgo ligure conquista i turisti tra natura, silenzio e tradizioni autentiche; Pasqua da record a Bajardo: il borgo ligure conquista i turisti tra natura, silenzio e tradizioni autentiche.

Pasqua da record a Bajardo: il borgo ligure conquista i turisti tra natura, silenzio e tradizioni autentiche Il paese dell’entroterra sold out per le festività: boom di visitatori tra enogastronomia, storia e panorami mozzafiato - facebook.com facebook