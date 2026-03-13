Bee Chic | due giorni tra miele degustazioni e nuove collezioni

Il 14 e 15 marzo lo showroom Il Miele di Gialas apre le sue porte al pubblico per BEE CHIC – Eventi di Miele, un evento che presenta le nuove collezioni 2026 e permette di esplorare il mondo GIALAS attraverso degustazioni e proposte a tema miele. Durante i due giorni, i visitatori potranno scoprire le novità e partecipare a momenti dedicati alla degustazione di prodotti artigianali.

Il 14 e 15 marzo lo showroom Il Miele di Gialas apre ufficialmente le porte al pubblico con BEE CHIC – Eventi di Miele, un appuntamento dedicato alla presentazione delle nuove collezioni 2026 e alla scoperta del mondo GIALAS.L’evento è aperto a tutti: curiosi, futuri sposi, famiglie che stanno organizzando battesimi, comunioni, cresime, diciottesimi o feste di laurea, ma anche aziende alla ricerca di idee regalo eleganti, artigianali e personalizzabili.BEE CHIC non sarà una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva che accompagnerà i visitatori in un percorso articolato in quattro momenti.Il primo momento sarà dedicato all’accoglienza... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: “Bagnacavallo in un bicchiere”: il vino protagonista in due giorni di degustazioni Folletti Chef nella Sughereta: due giorni di degustazioni a Monte San BiagioArriva a Monte San Biagio “Folletti Chef nella Sughereta” una due giorni dedicata ai migliori prodotti locali, ma non sarà la classica manifestazione... Una selezione di notizie su Bee Chic Discussioni sull' argomento Bee Chic, due giorni dedicati al miele e alle nuove collezioni; Controlli a El Paso, riceviamo e pubblichiamo il comunicato della proprietà del locale; Sabaudia, scoppia il caso streaming: Consiglio al buio, rinvio subito. Bee Chic, due giorni dedicati al miele e alle nuove collezioniIl 14 e 15 marzo lo showroom de Il Miele di Gialas aprirà le porte al pubblico con Bee Chic – Eventi di Miele ... latinacorriere.it PORTE APERTE! BEE CHIC VI ASPETTA - facebook.com facebook