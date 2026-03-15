Un artista di nome Avincola ha definito un compositore del passato come un genio dimenticato del futuro, in un intervento pubblicato di recente. Nel suo discorso, ha affrontato anche il tema di un personaggio noto come Mister Algoritmo, sottolineando le difficoltà di intercettare determinate realtà nel mondo musicale. La discussione si è poi spostata su un esempio che potrebbe sembrare una parabola per l’industria discografica.

Mister Algoritmo non ho voglia di scherzare, qui ci sono tante cose che non riesci a intercettare. Potremmo esordire in stile Battiato per raccontare un caso che pare un apologo per gli editori e i discografici. L’artefice è il cantautore romano Simone Avincola, una presenza a Sanremo nel 2021, quattro album, molti singoli e la passione per le cover di illustri colleghi, soprattutto quelli finiti nel dimenticatoio. Morgan lo ammira, Panella ha tenuto una serata con lui e s’è fatto musicare alcune poesie. Però il protagonista di questa storia è un altro: si chiama, o meglio, si chiamava Enzo Carella. Irregolare del pop in salsa funky sfiorò la vittoria a Sanremo nel 1979 con “Barbara” e sfornò brani di alta qualità di cui Pasquale Panella firmava le parole prima di collaborare con Battisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Avincola: “Canto Carella, un genio dimenticato del futuro”

Articoli correlati

Ezio d’Errico: il genio rinascimentale dimenticato del Novecento**Ezio d’Errico, il “genio rinascimentale” del Novecento, riscoperto da un evento al Circolo dei Nobili di Agrigento** Il 5 febbraio 2026, alle ore...

Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato(Adnkronos) – Ha colto successi imprenditoriali capaci di lasciare traccia nelle abitudini degli italiani: lanciando per esempio il Cynar, liquore...

Aggiornamenti e notizie su Canto Carella

Vi ricordate Enzo Carella? Avincola: Un’icona, poco conosciuto perché era troppo avantiIl grande pubblico ha conosciuto Avincola anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021, quando partecipò tra le Nuove proposte con Goal!, ma la carriera del cantautore romano è lunga e ... fanpage.it

Avincola canta Carella, per suonarlo, riscoprirlo e raccontarloAvincola, con la sua band e diversi ospiti che cambiano a seconda della città, mette in scena un concerto avvolgente e di forte impatto sonoro ed emotivo. Un live che ha le caratteristiche di un ... rockol.it