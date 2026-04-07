Exploding Kittens, il noto gioco da tavolo, festeggia il decimo anniversario. Negli ultimi 10-15 anni, il settore dei giochi di società ha subito una trasformazione grazie a nuove produzioni che sono riuscite a ottenere finanziamenti attraverso piattaforme di crowdfunding come Kickstarter. Il gioco ha attirato l’attenzione per il suo stile innovativo e per la sua popolarità crescente, diventando uno tra i titoli più conosciuti nel panorama ludico attuale.

Negli ultimi 10-15 anni il mercato dei giochi di società o giochi da tavolo è cambiato, grazie a una nuova generazione di titoli arrivata al successo passando dal crowdfunding (principalmente su Kickstarter). Tra questi, uno dei più noti è sicuramente Exploding Kittens, un party game irriverente che ha celebrato recentemente il suo decimo anniversario con un’edizione celebrativa, portata in Italia da Asmodee. Nato dall’incontro tra Elan Lee, Shane Small e Matthew Inman (il creatore di The Oatmeal), Exploding Kittens fu lanciato nel 2015 su Kickstarter con un obiettivo di soli 10.000$ finendo però per raccoglierne molti di più: oltre un milione durante le prime 24h e chiudendo la raccolta, 30 giorni dopo, a 8,7 milioni di dollari da oltre 219. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avete presente Exploding Kittens? Il popolare gioco da tavolo compie 10 anni: ecco qual è il segreto del suo successo e tutto quello che dovete sapere per giocare

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Alla scoperta di Exploding Kittens - Il gioco da tavolo. Unboxing, regole e considerazioni

Si parla di: 10 anni di Exploding Kittens: il segreto del suo successo.

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