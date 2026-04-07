Avellino il quartiere Valle celebra la Liberazione con LPphotography

Nel quartiere Valle di Avellino, domenica 25 aprile, si svolgerà una manifestazione dedicata alla Festa della Liberazione, a partire dalle ore 12:00 presso il locale spazio Le Querce. L’evento è organizzato per commemorare questa ricorrenza. La celebrazione si svolge nel contesto di una giornata dedicata alla memoria storica e alla riflessione pubblica. La partecipazione è aperta a cittadini e interessati alla ricorrenza.

Avellino – Nel quartiere Valle, domenica 25 aprile a partire dalle ore 12:00, presso Le Querce, si terrà la celebrazione locale della Festa della Liberazione. L’iniziativa, promossa dall’Arci locale, invita quest’anno i partecipanti a interpretare la Resistenza attraverso le proprie fotografie. Al centro dell’evento sarà allestita una mostra fotografica a cielo aperto, curata dalla fotografa Laura Petretta. Contestualmente, l’Arci ha indetto un contest fotografico aperto a tutti, senza limiti di età, con l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini, il significato della Resistenza e della lotta per i diritti. Gli interessati possono inviare un massimo di tre fotografie all’indirizzo arci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Il Comune di Montechiarugolo celebra la Festa della LiberazioneMontechiarugolo si prepara a celebrare il 25 Aprile con un ricco programma di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, pensato per... Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Argomenti più discussi: Pizzaballa ringrazia il grande cuore di Valle per Gaza: Gesti che cambiano il mondo; Lotta allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri: arrestata una 28enne di Grottaminarda e denunciato un giovane ad Avellino. Sequestrato crack e hashish. Avellino, dossi distrutti: pedoni a rischio in via Nobile a ValleProteste nel quartiere per la sicurezza davanti al Centro Caritas I residenti della zona inviano alla redazione di Irpiniaoggi, attraverso la sottoscritta, le segnalazioni per l’attraversamento pedon ... irpiniaoggi.it Avellino, la protesta «In via Nicolodi amianto e cantieri infiniti»A quasi 46 anni dal sisma dell'Irpinia, nella città capoluogo i prefabbricati pesanti restano in piedi e abitati. Una storia, quella della sostituzione edilizia post-terremoto, che ... ilmattino.it Duro documento di una larga fetta di dirigenti del partito: ora il segretario Alaia deve accelerare #Avellino - facebook.com facebook Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com