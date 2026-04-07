Sono stati installati nuovi autovelox lungo la strada dell’Anselmo, ma ancora non si conosce con certezza quando entreranno in funzione. Nonostante le installazioni, il numero di incidenti in zona si è ridotto negli ultimi mesi, anche se i tempi di attivazione ufficiale non sono stati ancora comunicati dalla prefettura. La questione rimane al centro di discussioni tra residenti e automobilisti, in attesa di chiarimenti ufficiali.

L’ipotesi più realistica è che la prefettura di Firenze, dopo aver realizzato non solo gli interventi strutturali richiesti, ma anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, aver fornito tutte le integrazioni richieste, abbia deciso di sospendere il rilascio di tutti i nuovi decreti per l’utilizzo degli autovelox senza la presenza delle pattuglie degli organi di polizia stradale per la sopravvenuta questione fra omologazione e approvazione degli autovelox". Lo ha fatto sapere il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, facendo il punto in consiglio comunale (nel replicare ad un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Montespertoli di Tutti) in merito ai due rilevatori di velocità previsti per la frazione di Anselmo ma non entrati ancora in vigore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autovelox all’Anselmo. Quando saranno attivati?: "Incidenti comunque calati"

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