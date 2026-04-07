Ausl rassicura | Nessuna interruzione delle cure al Bellaria Ma Evangelisti attacca

L’Azienda USL di Bologna ha dichiarato che non ci saranno interruzioni nei percorsi di cura presso il reparto di Neurologia dell’ospedale Bellaria e che nessun paziente verrà lasciato senza un neurologo di riferimento. La precisazione arriva in risposta alle recenti polemiche sollevate nelle ultime ore riguardo alla situazione del reparto. Nel frattempo, un rappresentante sindacale ha espresso critiche rispetto alla gestione e alle condizioni attuali della struttura.

Nessuna interruzione dei percorsi di cura e nessun paziente lasciato senza neurologo di riferimento. È il messaggio che l’Azienda USL di Bologna ha voluto chiarire dopo le polemiche sollevate nelle ultime ore sul reparto di Neurologia dell’ospedale Bellaria. La presa di posizione arriva in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Niscemi, 137 edifici verso l’abbattimento. Ma il sindaco rassicura: “La città resta qui, nessuna new town”