Cardinale Angelo Becciu annullate le condanne di primo grado | processo da rifare

La Corte d’Appello vaticana ha deciso di annullare le condanne di primo grado nel processo che riguarda il cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna, legato all’acquisto di un palazzo a Londra. La decisione comporta che il procedimento dovrà essere rifatto e si svolgerà di nuovo da capo. La vicenda coinvolge quindi tre persone e un’operazione immobiliare all’estero.

La Corte d’Appello vaticana ha annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’ acquisto di un palazzo a Londra. Sono stati riconosciuti errori procedurali. La Corte “non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di promo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti tanto nei confronti degli imputati che delle parti civili e del giudice di secondo grado”, scrivono i giudici della Corte di Appello della Santa Sede. “Analogamente, nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati prosciolti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cardinale Angelo Becciu, annullate le condanne di primo grado: processo da rifare Articoli correlati Cardinale Becciu, il processo sulla vendita del palazzo di Londra è da rifare per «errori procedurali». Annullate le condanne di primo gradoAndrà rifatto da zero il processo in Vaticano che vede coinvolti tra gli altri il cardinale Angelo Becciu, il mediatore d’affari Raffaele Mincione e... Becciu, processo da rifare per "errori procedurali". Annullate le condanne di primo gradoLa Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Contenuti e approfondimenti su Cardinale Angelo Becciu Argomenti discussi: Leone XIV, il trasloco low profile: è tornato al Palazzo Apostolico dopo 13 anni, con lui i 2 segretari. E intanto lancia il monito ai... Il processo al cardinale Becciu è da rifare, la decisione della corte d’appello vaticanaI giudici vaticani hanno ordinato la «rinnovazione del dibattimento». Tra le motivazioni la mancata pubblicazione dei Rescripta del Papa ... editorialedomani.it Becciu, colpo di scena: il processo è da rifare, la decisione della Corte d’appello vaticanaI giudici hanno decretato la «nullità relativa» e ordinato la «rinnovazione del dibattimento». Si ricomincia il 22 giugno ... unionesarda.it