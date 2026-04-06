Al torneo di Montecarlo, Tsitsipas è stato eliminato già nelle prime fasi. Nella stessa giornata, si sono delineati gli ottavi di finale, con Sinner che si prepara ad affrontare Cerundolo. Il percorso del giocatore italiano si sta delineando attraverso le sfide affrontate finora, mentre gli incontri successivi si avvicinano, tracciando il cammino verso le fasi successive del torneo.

Comincia a prendere forma passo dopo passo il percorso che dovrà affrontare Jannik Sinner almeno nelle fasi iniziali del Masters 1000 di Montecarlo 2026. Il fuoriclasse italiano, che ha usufruito di un bye al primo turno venendo promosso direttamente ai sedicesimi di finale grazie al suo status di n.2 del ranking mondiale, debutterà domani nella stagione su terra contro il francese Ugo Humbert (n.34 ATP). Proiettandoci già più avanti, il 24enne altoatesino potrebbe incrociare agli ottavi il vincente del confronto tra il ceco Tomas Machac (6-3 al terzo set sul tedesco Daniel Altmaier) e l’argentino Francisco Cerundolo, n.16 del seeding monegasco, che si è sbarazzato in due set del greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-5 6-4 al termine di una sfida ricca di errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tsitsipas subito fuori a Montecarlo: c’è Cerundolo all’orizzonte per Sinner agli ottavi

Montecarlo: Tsitsipas sfida Cerundolo per invertire il trendLunedì 6 aprile alle ore 14:00, i campi di Montecarlo ospiteranno l’incontro di primo turno tra Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo.

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Tsitsipas fuori dalla top 40 dopo la sconfitta a DubaiStefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno dell’ATP 500 di Dubai, perdendo contro Ugo Humbert con il punteggio di 6?4, 7?5. Questa sconfitta impedisce al tennista greco di difendere il titolo ... it.blastingnews.com

Stefanos Tsitsipas saluta subito Monte-Carlo: vincitore tre volte del torneo monegasco, il greco perde contro Francisco Cerúndolo (7-5 6-4) dopo aver servito per il primo set Il greco scivola ancora in classifica, non difendendo i quarti dello scorso anno. Us x.com

TSITSIPAS NON HA UN PROBLEMA DI TENNIS ha un problema di cambiamento E questo si vede subito https://www.patreon.com/posts/lo-sapevo-dopo-e-154236876 facebook