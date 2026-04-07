Dopo la vittoria contro il Lecce mercoledì 8 aprile, la squadra si prepara per la sfida contro la Juventus, in programma sabato 11 alle 20,45 alla New Balance Arena. Gli allenamenti riprenderanno nei prossimi giorni, con Pasalic e Raspadori che si stanno allenando con il resto del gruppo, pronti a scendere in campo. La partita è valida per il campionato ed è la prima in casa dopo la vittoria precedente.

CALCIO. Dopo la vittoria a Lecce mercoledì 8 aprile i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45). Ancora ai box Hien e Scamacca. Via alla missione Juventus in casa Atalanta. Dopo il successo a Lecce nel giorno di Pasquetta, mercoledì 8 aprile è in programma la ripresa in vista della gara con i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45), in uno scontro cruciale per l’Europa. Contro la squadra di Spalletti, Palladino sarà probabilmente costretto a rinunciare nuovamente a Hien e Scamacca, entrambi fermi ai box e candidati a rientrare contro la Roma (sabato 18), e potrebbe confermare la formazione schierata a Lecce. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano

Leggi anche: Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca (6,5) trasforma il rigore, Pasalic (6,5) chiude la gara, David (5) bocciato

Inter Juventus, Chivu deve decidere a centrocampo: Barella e Calhanoglu scalpitanoMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

Temi più discussi: Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano; Che rivoluzione sia! Le big di A cambiano portiere: le manovre di Inter e Juve. Coinvolte Napoli e Roma; Juventus, Di Gregorio e Perin bocciati: Comolli pesca i sostituti in Serie A e in Premier, tutti i nomi; FLASH| Tegola Juventus: McKennie ammonito contro il Genoa, salta l'Atalanta.

Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitanoDopo la vittoria a Lecce mercoledì 8 aprile i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45). Ancora ai box Hien e Scam ... ecodibergamo.it

Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vedere il match in tvEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta-Juventus, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it

Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l'Atalanta. E c'è uno spettatore... d'eccezione - facebook.com facebook

SERIE A - GIORNATA 32 10.04. 20:45 Roma - Pisa 11.04. 15:00 Cagliari - Cremonese 11.04. 15:00 Torino - Verona 11.04. 18:00 Milan - Udinese 11.04. 20:45 Atalanta - Juventus 12.04. 12:30 Genoa - Sassuolo 12.04. 15:00 Parma - Napoli 12.04. 18:00 Bolog x.com