Atalanta-Juventus 3-0 le pagelle | Scamacca 6,5 trasforma il rigore Pasalic 6,5 chiude la gara David 5 bocciato

Da ilmessaggero.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus alla New Balance Arena e si prende i quarti di finale di Coppa Italia. I bergamaschi dominano la partita, con Scamacca che trasforma un rigore e Pasalic che chiude i conti. La Juventus fatica a reagire e si vede bocciata anche in questa occasione. La squadra di Gasperini conferma il suo buon momento, mentre i bianconeri devono ancora trovare le risposte giuste.

Colpaccio dell'Atalanta alla New Balance Arena. I bergamaschi, nella gara di Coppa Italia, valida per i quarti di finale, hanno sconfitto per 3-0 la Juventus, mettendo in luce una prestazione solida e convincente. Nel primo tempo, dopo aver patito l'iniziale pressing bianconero, i ragazzi di Palladino hanno preso le misure, riuscendo a creare diversi problemi alla retroguardia avversaria. Non a caso, al 25esimo, Ederson ha tentato di crossare nel cuore dell'area, colpendo però, il braccio di Bremer. Dopo una revisione al Var, Fabbri ha decretato il calcio di rigore, poi trasformato da Scamacca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

atalanta juventus 3 0 le pagelle scamacca 65 trasforma il rigore pasalic 65 chiude la gara david 5 bocciato

© Ilmessaggero.it - Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca (6,5) trasforma il rigore, Pasalic (6,5) chiude la gara, David (5) bocciato

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTI

L’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciato

Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio; Pronostico Atalanta-Juventus quote quarti finale Coppa Italia; Segui Atalanta-Juventus: pronostici, migliori scommesse e quote.

atalanta juventus 3 0Atalanta-Juventus 3-0, nerazzurri in semifinale di Coppa ItaliaBERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta di Palladino si regala una serata da sogno all’interno di una stagione piena di alti e bassi. Tra ... iltempo.it

atalanta juventus 3 0Atalanta-Juve 3-0, le pagelle: Locatelli predica nel buio (6,5), McKennie opaco (5). Bremer, tre sbavature letali (4,5)A Bergamo l'Atalanta vince 3-0 sulla Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. A decidere la sfida i gol di Scamacca, Sulemana e Pasali. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.