Atalanta-Juventus 3-0 le pagelle | Scamacca 6,5 trasforma il rigore Pasalic 6,5 chiude la gara David 5 bocciato

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus alla New Balance Arena e si prende i quarti di finale di Coppa Italia. I bergamaschi dominano la partita, con Scamacca che trasforma un rigore e Pasalic che chiude i conti. La Juventus fatica a reagire e si vede bocciata anche in questa occasione. La squadra di Gasperini conferma il suo buon momento, mentre i bianconeri devono ancora trovare le risposte giuste.

Colpaccio dell'Atalanta alla New Balance Arena. I bergamaschi, nella gara di Coppa Italia, valida per i quarti di finale, hanno sconfitto per 3-0 la Juventus, mettendo in luce una prestazione solida e convincente. Nel primo tempo, dopo aver patito l'iniziale pressing bianconero, i ragazzi di Palladino hanno preso le misure, riuscendo a creare diversi problemi alla retroguardia avversaria. Non a caso, al 25esimo, Ederson ha tentato di crossare nel cuore dell'area, colpendo però, il braccio di Bremer. Dopo una revisione al Var, Fabbri ha decretato il calcio di rigore, poi trasformato da Scamacca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca (6,5) trasforma il rigore, Pasalic (6,5) chiude la gara, David (5) bocciato Approfondimenti su Atalanta Juventus Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTI L’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciato Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Atalanta Juventus Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio; Pronostico Atalanta-Juventus quote quarti finale Coppa Italia; Segui Atalanta-Juventus: pronostici, migliori scommesse e quote. Atalanta-Juventus 3-0, nerazzurri in semifinale di Coppa ItaliaBERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta di Palladino si regala una serata da sogno all’interno di una stagione piena di alti e bassi. Tra ... iltempo.it Atalanta-Juve 3-0, le pagelle: Locatelli predica nel buio (6,5), McKennie opaco (5). Bremer, tre sbavature letali (4,5)A Bergamo l'Atalanta vince 3-0 sulla Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. A decidere la sfida i gol di Scamacca, Sulemana e Pasali. msn.com | Atalanta beat Juventus to reach the Coppa Italia semi-finals! x.com JUVENTUS ELIMINATA L'Atalanta vola in semifinale grazie al rigore di Scamacca e ai goal di Sulemana e Pasalic: i bianconeri vedono sfumare un obiettivo stagionale facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.