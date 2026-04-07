Asti viaggio tra Laudi e natura | il concerto della Pasqua

Domenica 12 aprile alle 18, presso il Museo Diocesano di Asti, si terrà un concerto intitolato La Pasqua del Signore e la primavera dell’uomo. L’evento vedrà esibirsi l’ensemble La Ghironda e il coro Laeti Cantores. L’appuntamento musicale è programmato in occasione della Pasqua e si inserisce in un contesto che unisce musica e natura, offrendo un momento di ascolto nel centro storico della città.

Domenica 12 aprile, alle ore 18, il Museo Diocesano di Asti ospiterà l’evento musicale La Pasqua del Signore e la primavera dell’uomo, un concerto che vedrà protagonisti l’ensemble La Ghironda e il coro Laeti Cantores. L’appuntamento in Via Natta 36 è aperto a tutti con modalità di ingresso, sebbene sia prevista una offerta volontaria per sostenere l’iniziativa. Il programma si propone di esplorare il legame tra la spiritualità cristiana e i cicli della natura attraverso un viaggio sonoro nel tempo. L’eredità dei frati-cantori e il potere delle Laudi. Il cuore della performance si focalizza sulle Laudi, composizioni corali nate per alimentare la preghiera collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, viaggio tra Laudi e natura: il concerto della Pasqua Allievi CPIA Asti esplorano culture e natura a Torino: viaggioUna giornata tra musei e cultura: il percorso dettagliato degli allievi del CPIA di Asti Il viaggio degli studenti adulti del CPIA 1 di Asti a Torino... Pasqua e Pasquetta tra stelle e natura a Città della ScienzaPer le prossime vacanze pasquali, Città della Scienza invita il pubblico a immergersi in un’esperienza speciale dove la meraviglia della scoperta...