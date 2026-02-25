Allievi CPIA Asti esplorano culture e natura a Torino | viaggio

Una giornata tra musei e cultura: il percorso dettagliato degli allievi del CPIA di Asti. Il viaggio degli studenti adulti del CPIA 1 di Asti a Torino inizia con un appuntamento mattutino al Museo della Consolata CAM. Qui, tra le sale del museo dedicato all’incontro tra culture e alla storia delle missioni, gli allievi si trovano di fronte alla mostra temporanea Kirinyaga, il richiamo della montagna sacra. La mostra, che racconta l’identità kikuyu attraverso sacralità, memoria e dialogo culturale, offre uno spunto di riflessione su temi come l’antropologia culturale e le trasformazioni sociali. Gli studenti, guidati dall’antropologo Francesco Scalfari, approfondiscono il significato di questi concetti, ampliando il loro sguardo dalla dimensione naturalistica a quella storico-umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

