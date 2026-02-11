Questa sera il match tra Napoli e Como ha conquistato il pubblico, diventando il protagonista del prime time. La partita ha portato ottimi ascolti su Canale 5, mentre Rai1 ha fatto fatica a spiccare con il suo programma. Alla fine, la coppa italiana ha dimostrato ancora una volta di attirare più spettatori rispetto alle altre proposte televisive.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” “Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Gli ascolti tv di martedì 10 febbraio 2026 premiano il calcio. Su Italia1, la sfida di Coppa Italia – Napoli-Como conquista 2.970.000 spettatori con il 14.6% di share, risultando il programma più visto in prime time. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di martedì 10 febbraio 2026: Coppa Italia vince, bene Canale5 e Rai1

Mercoledì sera gli ascolti tv premiano Canale5 con la fiction “Una Nuova Vita”, che supera di poco Rai1 con “Morbo K”.

I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

