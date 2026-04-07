Negli anni passati, si è iniziato a parlare di osservatori e laboratori sulla Luna, molto prima del lancio dei primi satelliti artificiali. Questi progetti sono stati al centro di discussioni e pianificazioni che si sono protratte nel tempo. Recentemente, l’attenzione si è spostata sulle missioni che coinvolgono il ritorno umani sulla Luna, con particolare riferimento alla missione Artemis II.

Hack Di osservatori e laboratori sulla Luna si prese a parlare molti anni fa, anche prima del lancio dei satelliti artificiali. Si potrebbero citare i nomi di Wilhelm Beer e Heinrich von Maedler i quali, nel libro che accompagnava la loro mappa selenografica pubblicata nel 1834, includevano un paragrafo sui vantaggi di un osservatorio sulla Luna, per lo studio dei pianeti e delle stelle fisse. Essi sostenevano che un tale osservatorio avrebbe dovuto essere situato sull’altra faccia della Luna, per evitare la luce diffusa dalla Terra. In seguito, con l’avvenimento dell’astronautica, i sogni hanno cominciato a tradursi in realtà e a moltiplicarsi le iniziative e le idee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artemis II Luna, ieri e oggi

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