Oggi, 6 aprile, gli astronauti della missione Artemis II hanno raggiunto un nuovo traguardo nel loro viaggio verso la Luna, entrando nella fase finale della missione. Si tratta di un passo importante nel percorso che li porterà ad orbitare intorno al satellite naturale, segnando un momento storico per le attività spaziali. La missione, promossa dall’agenzia spaziale, si avvicina alla sua fase conclusiva, con l’obiettivo di esplorare l’orbita lunare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La svolta della missione verso l’orbita lunare. Gli astronauti della missione Artemis II sono entrati nella fase decisiva del viaggio verso la Luna. Si tratta di un momento cruciale: per la prima volta lungo la traiettoria, la gravità lunare supera quella terrestre, attirando la capsula Orion verso il satellite. Questo passaggio segna un vero punto di svolta: la navicella inizierà a orbitare attorno alla Luna, mentre l’equipaggio si prepara a raggiungere la distanza più estrema mai percorsa da esseri umani dalla Terra. L’equipaggio e il record storico. A bordo della missione si trovano gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Artemis II verso la Luna: oggi, 6 aprile, l’equipaggio raggiunge un traguardo mai toccato prima

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Artemis II, alla scoperta dell'equipaggio NASA che viaggerà verso la lunaIl lancio della missione Artemis II è previsto per le 18:24 del 1° aprile in Florida, corrispondenti alle 00:24 del 2 aprile in Italia.

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Dai maccheroni ai biscotti, gli alimenti scelti per la missione Artemis II devono essere pratici e nutrienti, ma non solo: in un contesto di questo tipo entrano in gioco anche le difficili condizioni di conservazione degli alimenti facebook

SPAZIO | La navetta Orion della missione Artemis II ha "appena raggiunto" i due terzi del viaggio verso la Luna. Lo riferisce la Nasa: "Gli astronauti a bordo della Orion hanno esaminato i piani per lo studio della Luna in vista del prossimo sorvolo lunare e, al m x.com