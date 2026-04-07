Artemis II live compiuto il sorvolo intorno alla Luna Trump agli astronauti | Avete fatto la Storia

Il veicolo spaziale Orion della missione Artemis II ha effettuato un sorvolo ravvicinato intorno alla Luna. L’evento si è verificato il 7 aprile 2026 e ha segnato un passo importante nel programma spaziale. Durante l’operazione, gli astronauti a bordo hanno osservato da vicino il satellite naturale, mentre le comunicazioni tra la navicella e il centro di controllo sono rimaste attive. Un messaggio di apprezzamento è arrivato anche dall’ex presidente degli Stati Uniti.

Roma, 7 aprile 2026 – Il veicolo spaziale Orion della missione Artemis II della Nasa ha compiuto il sorvolo ravvicinato intorno alla Luna. Durante il passaggio dietro al pianeta, si è verificato l'atteso blackout delle comunicazioni della capsula con il centro di controllo della Nasa in Texas, durato circa 40 minuti poi le comunicazioni con la Terra sono riprese. I quattro astronauti dell'equipaggio, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno battuto il record stabilito dalla missione Apollo 13 raggiungendo il punto più lontano dalla Terra: 400.171 chilometri. "Esploreremo, costruiremo veicoli spaziali. Torneremo. Costruiremo basi scientifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Artemis II live, compiuto il sorvolo intorno alla Luna. Trump agli astronauti: “Avete fatto la Storia” La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Trump chiama gli astronauti: "Avete fatto la storia"E' stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II , con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai... Artemis II, lift off! Partita la missione che porterà quattro astronauti intorno alla LunaIl lancio di Artemis II segna il ritorno degli astronauti oltre l’orbita terrestre dopo oltre mezzo secolo e apre una nuova fase dell’esplorazione... Mistero UFO: spariti scienziati e un generale Temi più discussi: Artemis II live, compiuto il sorvolo intorno alla Luna. Trump agli astronauti: Avete fatto la Storia; Artemis, Nasa: astronauti hanno raggiunto massima distanza da Terra; Equipaggio Artemis ritorna dopo aver compiuto un flyby lunare record; A che punto è la Luna: oggi Artemis II arriva dove nessun uomo è mai stato – i video. Artemis II live, compiuto il sorvolo intorno alla Luna. Trump agli astronauti: Avete fatto la StoriaDurante il passaggio dietro al piabeta si è compiuto l’atteso blackout delle comunicazioni con il centro di controllo della nasa in texas, durato circa 40 minuti. Battuto il record della missione Apol ... quotidiano.net Artemis 2, missione compiuta sulla luna: mai così lontani dalla terra e passaggio sul lato nascostoPer 40 minuti , quando la navicella Orion è passata dietro la luna, si sono spente le comunicazioni con la terra ... tg.la7.it #Trump si congratula con gli astronauti della missione #Artemis 2: siete nella storia x.com Artemis II, battuto il record dell'Apollo 13. Astronauti mai così lontani dalla Terra - facebook.com facebook