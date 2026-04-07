La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna Trump chiama gli astronauti | Avete fatto la storia

Oggi la missione Artemis II ha compiuto il flyby intorno alla Luna, raggiungendo un record di distanza dalla Terra mai toccato da un veicolo con equipaggio. Durante il passaggio ravvicinato, gli astronauti hanno osservato il lato nascosto del satellite naturale, segnando un passo importante per le esplorazioni spaziali. Il presidente ha commentato l’evento con parole di elogio rivolte agli astronauti, definendo il loro viaggio come un momento storico.

E' stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II, con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un veicolo spaziale con un equipaggio: il passaggio ravvicinato alla superficie lunare e l'osservazione diretta del lato nascosto della Luna. Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno conquistato il primo record, battendo il primato della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13. Lunedì 6 aprile, alle 7:02 p.m. (EDT), i quattro astronauti a bordo della missione Artemis II dell'agenzia spaziale statunitense, secondo la Nasa, hanno fatto la storia raggiungendo la distanza di 252. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Trump chiama gli astronauti: "Avete fatto la storia" Artemis II, lift off! Partita la missione che porterà quattro astronauti intorno alla LunaIl lancio di Artemis II segna il ritorno degli astronauti oltre l’orbita terrestre dopo oltre mezzo secolo e apre una nuova fase dell’esplorazione... La missione Artemis II è decollata: i 4 astronauti in orbita intorno alla Terra, poi rotta verso la Luna | Foto‹ › 1 / 13 Il razzo lunare Artemis II della NASA decolla dalla piattaforma di lancio 39-B del Kennedy Space Center di Cape Canaveral NASA's Artemis... Temi più discussi: La missione Artemis II compie il flyby intorno alla Luna; Ritorno alla Luna, partita la missione Artemis II: tutti i suoi segreti; Tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida: ecco cosa farà la missione Artemis II verso la Luna; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna. Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la TerraGli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra dell’Apollo 13. lapresse.it Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra - Focus.itInizia il rientro dopo il sorvolo storico: superati i 406.000 km dalla Terra. Emozione per l'eclissi solare dallo spazio profondo e il tributo a Carroll Wiseman. focus.it #Trump si congratula con gli astronauti della missione #Artemis 2: siete nella storia x.com Artemis II, battuto il record dell'Apollo 13. Astronauti mai così lontani dalla Terra - facebook.com facebook