Il centro di controllo della Nasa a Houston ha ripristinato le comunicazioni con gli astronauti della missione Artemis II, dopo circa 40 minuti di interruzione. La pausa è avvenuta mentre la navicella Orion si trovava dietro la Luna, momento in cui le comunicazioni satellitari sono state temporaneamente sospese. La connessione è tornata stabile una volta che la navicella ha superato il lato nascosto del satellite naturale.

Il centro di controllo della Nasa a Houston ha ristabilito le comunicazioni con gli astronauti della missione Artemis II, dopo un’interruzione prevista di circa 40 minuti mentre la navicella Orion transitava dietro la Luna. Durante il blackout, le attività a bordo non si sono fermate: l’equipaggio ha proseguito le osservazioni, tra cui la ricerca di lampi d’impatto sulla superficie lunare e la documentazione dell’alba terrestre. Al ritorno del segnale, l’astronauta Christina Koch ha espresso emozione: “E’ fantastico sentire di nuovo la Terra”. Poi un messaggio simbolico rivolto al pianeta: “Esploreremo e costruiremo, ma sceglieremo sempre la... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Artemis II, il momento in cui viene ristabilito il contatto dopo il passaggio dietro la Luna

Artemis II verso la Luna: il volo dei 4 astronauti dopo 53 anniCAPE CANAVERAL (USA) – I quattro astronauti della missione Artemis II sono entrati nella capsula Orion e sono pronti per il primo viaggio...

Artemis II, la NASA torna verso la Luna "per restarci": il lancio il 1° aprile, oltre cinquant'anni dopo ApolloSono arrivati in tuta spaziale, davanti alle telecamere di mezzo mondo, con la rampa di lancio alle spalle e il peso della storia davanti.

Artemis II crew regain contact after flying behind far side of the Moon

Temi più discussi: Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Artemis 2 in viaggio verso la Luna; Artemis II, quanto tempo ci vuole per raggiungere la Luna oggi (e perché non è come negli anni '70).

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Artemis II ha completato il sorvolo della Luna, segnando un nuovo record di distanza dalla Terra da parte dell'UomoNella serata del 6 aprile, la navicella Orion della missione Artemis II ha completato un sorvolo di circa 7 ore intorno alla Luna, permettendo all'equipaggio di osservare per la prima volta a occhio n ... dday.it

Gli astronauti di Artemis II hanno raggiunto la distanza più lontana dalla Terra, un record di 406.771 chilometri (252.756 miglia), più di qualsiasi altro equipaggio, e il punto più vicino alla Luna, circa 6.545 chilometri (4.067 miglia). Entrambi i punti sono stati rag - facebook.com facebook

VIDEO | La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Dopo 56 anni, gli astronauti hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra #ANSA x.com