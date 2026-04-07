Durante le festività pasquali, il sito archeologico di Aquileia ha accolto circa 9.500 visitatori, segnando un'affluenza significativa. La città romana si prepara ora all’apertura delle prenotazioni per il prossimo Festival dei Cammini, evento che promette di attirare ulteriori visitatori. La crescita del numero di visitatori durante il periodo pasquale testimonia l’interesse verso questa destinazione storica, che si appresta a offrire nuove iniziative culturali nei prossimi mesi.

Il polo archeologico di Aquileia ha registrato un afflusso di 9.500 visitatori durante le recenti festività pasquali, consolidando l’attrattività della città romana prima dell’apertura delle prenotazioni per il prossimo Festival dei Cammini. Il dato numerico riguarda esclusivamente i siti archeologici, escludendo quindi coloro che hanno fatto visita alla Basilica. Questa risposta entusiastica del pubblico genera un clima di ottimismo per i mesi caldi che verranno, come sottolineato da Roberto Corciulo, che guida la Fondazione Aquileia. Tra cultura e cammino: l’agenda di aprile. L’attenzione si sposta ora verso il periodo che va dal 17 al 19 aprile, date fissate per il secondo appuntamento con il Festival dei Cammini di Aquileia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aquileia spacca: 9.500 visitatori a Pasqua e parte il Festival

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