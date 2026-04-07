Tra il 4 e il 6 aprile 2026 si svolgerà un procedimento presso la Corte Suprema che coinvolge Apple e Epic Games. Le due aziende discute sui pagamenti effettuati tramite le piattaforme digitali e sulle commissioni applicate alle terze parti. La causa riguarda le modalità di gestione delle transazioni e le eventuali restrizioni imposte dalle piattaforme ai servizi di pagamento esterni. La decisione influenzerà le pratiche commerciali nel settore delle applicazioni e dei pagamenti online.

Apple e Epic Games riaprono il fronte legale tra il 4 e il 6 aprile 2026 per ridefinire le commissioni sui pagamenti di terze parti. La disputa si sposta ora verso la Corte Suprema dopo una pausa di quattro mesi. Il 6 aprile è stata concessa la sospensione della decisione del tribunale di appello. Questo provvedimento arriva dopo che Apple, il 4 aprile, ha depositato una mozione per bloccare l’efficacia di tale sentenza in attesa di un pronunciamento della massima istanza. L’opposizione a questo blocco è arrivata velocemente: Epic Games ha presentato il proprio atto meno di cinque ore dopo l’ottenimento della sospensione. Il conflitto riguarda l’applicazione dell’ingiunzione risalente al 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple vs Epic: scontro alla Corte Suprema per le commissioni

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