In un'intervista lunga e dettagliata, la cantante ha parlato di vari aspetti della sua vita, dedicando spazio anche al desiderio di maternità. Ha affermato di essere disposta ad adottare con tutto il cuore, esprimendo apertamente le sue intenzioni e i sentimenti legati a questa scelta. La conversazione ha toccato temi personali e profondo coinvolgimento emotivo, offrendo uno sguardo sincero sulla sua volontà di diventare madre.

C'è un'Annalisa che i fan conoscono bene. È l'artista sul palco, quella dei concerti da tutto esaurito, delle hit che scalano le classifiche e dei videoclip audaci. E poi c'è l'altra, quella in felpa oversize e jeans, che ha impiegato anni a far pace con la propria immagine. Sposata dal 2023 con Francesco Muglia, la cantante savonese tiene ben distinte la sfera privata da quella pubblica, ma in una recente intervista a DiPiùTv si è sbottonata un po' su un tema che appassiona da tempo i suoi follower: quello della maternità. E la risposta è arrivata senza esitazione: "Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Annalisa, il desiderio di maternità: "Adotterei con tutto il cuore"

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A 40 anni, Annalisa ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, dopo 2 anni di matrimonio.

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“Parliamone” con Nicola Nicoletti torna con una nuova ospite: Annalisa Siano L’appuntamento è per: mercoledì 8 aprile ore 11:55 sul Canale 78 (Stile TV Campania) #stiletvcampania #canale78 #parliamone - facebook.com facebook