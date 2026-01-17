Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio | tutto quello che c’è da sapere sul film
Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabat0 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, pellicola d’animazione del 2022 diretta da Joel Crawford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”. 🔗 Leggi su Tpi.it
