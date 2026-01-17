Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabat0 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, pellicola d’animazione del 2022 diretta da Joel Crawford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: If – Gli amici immaginari: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Con Air: tutto quello che c’è da sapere sul film

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Italia 1/ Trama e cast del sequel, oggi 17 gennaio 2026 - L'ultimo desiderio, in onda oggi, sabato 17 gennaio, su Italia 1 alle 21. ilsussidiario.net