Da giovedì a domenica al Fabbricone debutta in prima nazionale lo spettacolo Androgynous. Portrait of a naked dancer, che su ispira alla storia di Anita Berber, attrice del cinema muto, danzatrice e performer della Berlino anni ’20 che ha sfidato le norme su corpo e identità: la sintesi perfetta di un’intera cultura attraversata dalla presenza queer. In scena, River Roux, Bishop Black e Dieter Rita Scholl rievocano danze, archivi e documenti, attraversando passato e presente e raccontando come ancora oggi i corpi continuano a essere giudicati, controllati, raccontati dagli altri. Lo spettacolo della regista e scrittrice argentina Lola Arias, è una coproduzione Maxim Gorki Theater e Lola Arias Company, è andrà in scena alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Androgynous. Prima nazionale. Al Fabbricone c’è River Roux

Ecco Noi gli eroi. Al Fabbricone prima nazionaleUn’altra prima nazionale da stasera a domenica al Fabbricone: debutta Noi gli eroi di Jean-Luc Lagarce, uno spettacolo di Piccola Compagnia della...

Leggi anche: P.a.r.o.s.h. Cardigan ‘roux’: Analisi onesta