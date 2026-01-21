Doris Brynner all' asta il guardaroba della migliore amica di Audrey Hepburn

Doris Brynner, figura di spicco della società degli anni Sessanta e amica di Audrey Hepburn, è nota per il suo stile raffinato e la sua vita ricca di contatti nel mondo dello spettacolo e della moda. Sotheby's dedica un'asta al suo guardaroba, offrendo un’occasione unica di esplorare l’eleganza e il gusto di un’epoca. Un evento che permette di conoscere da vicino un capitolo importante della moda e della cultura di quegli anni.

Sposata per sette anni con Yul Brynner, fu introdotta a una cerchia d'amicizie d'alto livello, che includeva Audrey Hepburn ed Elizabeth Taylor, Lee Radwzill e Frank Sinatra, Karl Lagerfeld e Andy Warhol. Protagonista del bel mondo dell'epoca, ammiratissima per lo stile e la grazia impeccabili, è stata una figura di spicco della moda, occupandosi a lungo delle vendite di Valentino alla clientela più altolocata, quella che ora conosciamo come vic, very important client. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Doris Brynner, all'asta il guardaroba della migliore amica di Audrey Hepburn Leggi anche: Lily Allen debutta in passerella (ed è, quasi, Audrey Hepburn) Leggi anche: Audrey Hepburn: scelta la protagonista del nuovo film biografico La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Doris Brynner, all'asta il guardaroba della migliore amica di Audrey Hepburn; L’eleganza privata di Doris Brynner nell’asta parigina di Sotheby’s; Un’asta per un capolavoro di Burri. Doris Brynner, all'asta il guardaroba della migliore amica di Audrey HepburnProtagonista dell'alta società degli anni Sessanta, sposò una star di Hollywood e divenne confidente di artisti e couturier: ora Sotheby's le dedica un evento che permette di dare uno sguardo ravvicin ... vanityfair.it L’eleganza privata di Doris Brynner nell’asta parigina di Sotheby’s ift.tt/9B68DYq x.com ASPETTANDO DORIS !In concomitanza con la Settimana dell’Alta Moda di Parigi, Sotheby’s svelerà il mondo raffinato, preciso e autorevole di Doris Brynner, figura di spicco dell’eleganza nei circoli artistici e dell’alta società del XX secolo. L’asta ripercorre il p - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.