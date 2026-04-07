Nella notte di sabato a San Miniato, intorno alle 23:50, si è verificata una colluttazione tra alcuni ragazzi extracomunitari fuori da un locale nel centro cittadino. Un cittadino ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per sedare la rissa. La zona interessata si trova nelle vicinanze del palazzo comunale, dove si sono svolti i fatti. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze.

SAN MINIATO "Rissa in pieno centro. Sabato sabato sera verso le 23,50 a San Miniato, fuori da un locale, ragazzi extracomunitari si sono presi a cazzotti, hanno dovuto chiamare il 112 per sedare la rissa". A scriverlo è Corrado Fabio con una mail inviata alla nostra redazione. "Come ogni weekend, sempre in centro di San Miniato, – aggiunge Corrado Fabio nella mail – le persone non rispettano i residenti che la mattina vanno a lavorare. Ci sono anche persone anziane che hanno bisogno di silenzio, ma la maleducazione è più forte di loro e gli abitanti, sono costretti a chiamare il 112 per far rispettare il silenzio, anche perché si trattengono fino alle 4 del mattino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora notte agitata in centro. Cittadino denuncia una rissa nella zona del palazzo comunale

Ancora paura in zona stazione: barista rapinato mentre rientra a casa nella notteRapinato a due passi dalla stazione di Lecco mentre rientra a casa dal lavoro nella notte.

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