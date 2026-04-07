Anche il corridoio medico sotto tiro

Un uomo di 54 anni, che lavorava per un’organizzazione internazionale, si trovava alla guida di un veicolo lungo una strada a est di Khan Younis quando le forze israeliane hanno sparato in modo indiscriminato contro i mezzi in movimento. L’incidente si è verificato nel contesto di un'area dove l’attività militare ha coinvolto anche un corridoio medico, che si trova ora sotto tiro.

Majdi Aslan, 54 anni, guidava un veicolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lungo via Salah al-Din, a est di Khan Younis, quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco in modo indiscriminato sui mezzi in transito. Era la mattina del 6 aprile, alle 9:15. Aslan, residente nel campo profughi di Bureij, è stato colpito alla testa. Dichiarato morto all’ospedale Al-Aqsa. Un medico dell’Oms è rimasto ferito. Sette altre persone, civili su un mezzo commerciale che precedeva il veicolo onusiano, sono state colpite nella stessa sequenza. Lo ha ricostruito il corrispondente di Al Jazeera Hani Mahmoud, presente nell’area. La conseguenza è stata immediata: l’Oms ha sospeso tutte le evacuazioni mediche da Gaza verso l’Egitto via Rafah, a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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