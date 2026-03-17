Baghdad sotto tiro un drone iraniano centra l’ambasciata Usa e un hotel All’interno anche personale italiano

Un drone iraniano ha colpito nella tarda serata di ieri un hotel a Baghdad che ospitava anche personale militare italiano, colpendo anche l’ambasciata statunitense. L’attacco ha causato danni alla struttura e si sono verificati momenti di tensione nelle vicinanze. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali vittime o danni specifici alle persone presenti.

Un drone ha colpito nella tarda serata di ieri un hotel a Baghdad che ospitava anche personale militare italiano. I militari non sono stati coinvolti nell’esplosione e risultano in sicurezza, attualmente al riparo nei bunker predisposti nelle strutture protette. Escalation: presi di mira anche gli italiani. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è immediatamente messo in contatto con il Capo di Stato Maggiore e con il Comandante del Comando operativo di vertice interforze per seguire l’evoluzione della situazione e ricevere aggiornamenti sulle condizioni del contingente. L’episodio rappresenta un segnale diretto della crescente esposizione delle missioni internazionali presenti in Iraq all’allargamento del conflitto regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Baghdad sotto tiro, un drone iraniano centra l’ambasciata Usa e un hotel. All’interno anche personale italiano Articoli correlati Guerra, detriti di razzi finiscono su base italiana in Libano. Drone colpisce hotel a Baghdad: dentro c’è personale italianoL’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Baghdad: drone colpisce l’ambasciata USA. Trump: TeheranSabato 14 marzo 2026, alle ore 07:18, il quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si apre con un colpo diretto... Una raccolta di contenuti su Baghdad sotto Discussioni sull' argomento Medio Oriente in fiamme, anche i cristiani sotto tiro; Iran e Usa, la guerra 'nascosta': colpiscono insieme un altro paese; In Iraq si teme un nuovo esodo dei cristiani. Nessuno è al sicuro; Militari italiani, detriti di un razzo colpiscono la base Unifil. Paura anche a Baghdad. Mentre anche l'Iraq è sotto attacco, il patriarca caldeo di Baghdad, il cardinale Louis Raphaël I Sako, ai media vaticani, non nasconde la sua preoccupazione per l'escalation del conflitto e il rischio di una guerra regionale in Medio Oriente: “Nessuno sa dove p - facebook.com facebook Rotte sotto tiro. Due petroliere straniere che trasportavano derivati del petrolio iracheno sono state colpite nelle acque territoriali dell’Iraq, vicino a Bassora, e hanno preso fuoco. Nel video si vedono gli scafi danneggiati dopo l’incendio, mentre il direttore della x.com