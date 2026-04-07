Anche i piccioni muoiono va in scena al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21, al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, si terrà la rappresentazione della pièce “Anche i piccioni muoiono”. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 20252026, curata dalla direzione di Virna Prescenzo. La performance sarà ospitata nel teatro salernitano, portando in scena una produzione che ha attirato l’attenzione del pubblico locale.

La performance , venerdì 10 aprile 2026 ore 21, all’interno della stagione teatrale 20252026 diretta da Virna Prescenzo. Narrativa, teatro, musica, illustrazione sono le quattro componenti del progetto generale di Letture in Viaggio, ideato dal narratore e giornalista Davide Speranza, dal musicista Gianmarco Volpe e dal disegnatore Luigi Mascolo. Dopo “Cattedrale” tratto dall’omonima raccolta dello scrittore americano Raymond Carver, il gruppo campano si cimenta nella costruzione performativa ispirata al racconto “Anche i piccioni muoiono” scritto da Davide Speranza e che vedrà le musiche originali di Volpe, con le videoproiezioni di Mascolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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