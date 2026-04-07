Durante la puntata di Amici 25, Plasma è stato eliminato al termine di un ballottaggio che lo ha visto sfidare Angie e Caterina Lumina. La serata ha suscitato molte discussioni, tra performance sotto stress e tensioni tra i professori. La decisione finale ha generato reazioni tra il pubblico e i partecipanti, mentre si fanno ancora ipotesi sui motivi che si celano dietro questa scelta.

Una serata destinata a far discutere ben oltre il verdetto finale. L’uscita di Plasma dal Serale di Amici 25, arrivata al termine del ballottaggio contro Angie e Caterina Lumina, ha segnato uno dei momenti più commentati della puntata, tra performance sotto pressione e tensioni tra i professori. Solo dopo l’eliminazione, però, è venuto fuori un retroscena finora rimasto nell’ombra: un problema di salute del cantante, tenuto riservato fino a quel momento da Maria De Filippi, che cambia la lettura del suo percorso nel programma. Seguendo il meccanismo ormai consolidato del Serale, i tre allievi finiti al ballottaggio si sono ritirati in casetta per attendere l’esito finale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, Plasma eliminato: dietro c’è un segreto

Serale Amici 25, Plasma eliminato: problemi di salute e patto segreto con Maria De FilippiLa terza puntata del Serale di Amici 25 si chiude con un’eliminazione che ha colpito il pubblico e acceso l’attenzione su Plasma.

Amici 25, shock al Serale: Plasma eliminato e la rivelazione che nessuno sapevaSubito dopo il verdetto letto da Maria De Filippi nella casetta una confessione inattesa sulla salute di Plasma cambia il racconto della puntata.

Amici 25 - Plasma - Segreto

Temi più discussi: Amici 25, Plasma eliminato e si accende la polemica: Lo sapevano . Perché i fan sono infuriati (e divisi); Plasma è il sesto eliminato di Amici25 - Amici Clip | Witty TV; Amici 25: Plasma viene eliminato dalla scuola di Maria De Filippi; Plasma doveva fare un intervento per rimuovere un polipo. È voluto rimanere lo stesso ad Amici 25: lo rivela Maria De Filippi. Il rapper è stato eliminato.

Chi è Plasma di Amici 25: eliminato? Rifiuta il guanto di sfida per quattro volte | Strigliata di AmadeusPlasma a rischio eliminazione a Amici 25: sfida, ballottaggio e il pubblico in attesa di scoprire se il rapper resterà nella scuola. ilsussidiario.net

Amici 25, Plasma eliminato e si accende la polemica: Lo sapevano . Perché i fan sono infuriati (e divisi)Dopo l'eliminazione di Plasma e la scoperta del problema alla corde vocali del ragazzo ad Amici 25, sui social è scattata la polemica contro la produzione e lo stesso protagonista ... libero.it

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