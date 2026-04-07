Amanda Lear con occhiali rosa e serpente al polso | è lei la diva della prima puntata di Belve

Nella prima puntata di Belve, l’ospite speciale è stata Amanda Lear, riconoscibile per i suoi occhiali rosa e il bracciale a forma di serpente al polso. La cantante e artista ha sfoggiato i capelli platino, attirando l’attenzione del pubblico con il suo stile distintivo. La sua presenza ha acceso l’atmosfera dello show, rivelando un’immagine di eleganza e personalità forte.

Amanda Lear è tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve. Tra occhiali pink, bracciale a serpente e capelli platino, ha dato prova di essere una diva iconica e senza tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Belve, ospiti prima puntata 7 aprile 2026: dalla Fagnani arriva Amanda LearLa nuova stagione di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata dal 7 aprile 2026 con una puntata... Leggi anche: Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata Argomenti più discussi: Amanda Lear: Con Salvador Dalí non c'era sesso, era impotente. La relazione con David Bowie? Sua moglie non era gelosa; Amanda Lear si racconta a Belve: Con Dalì niente sesso, era impotente. Bowie non mi piaceva; Belve 10 - Amanda Lear: I flirt con Salvador Dalì e David Bowie - Video; Amanda Lear: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Faceva un po' schifo. Mio marito era bisessuale. Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti - facebook.com facebook