All' ombra dell' antico castello di Arlisica
In occasione della Giornata del Turismo Fluviale 2026, si terrà una passeggiata lungo gli argini del fiume Ceresone, con partenza da Arlesega. L'evento invita i partecipanti a scoprire il paesaggio che si estende sotto il castello di Arlisica, un sito storico che domina la zona. La camminata si svolgerà lungo il corso d’acqua, offrendo l’opportunità di ammirare le caratteristiche naturali e l’ambiente circostante.
In occasione della GIORNATA DEL TURISMO FLUVIALE 2026 vi proponiamo una camminata lungo gli argini del fiume Ceresone con partenza da Arlesega. Promotore: Dove 'Ndemo? Ticket: 15 euro.Durata: 2.00 hPartenza: mattino alle ore 9.30, pomeriggio alle ore 15. Ritrovo: Via Kennedy, Mestrino (PD) di fianco chiesa di Arlesega, link Google Maps: https:maps.app.goo.glRqUpvKr6TiNaDuRXA. Booking: [email protected]. Attrezzatura: abbigliamento sportivo, scarpe da trekking. Prenotazione obbligatoria mediante il booking indicato nelle singole proposte.La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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