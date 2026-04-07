Il risultato del referendum sulla giustizia è stato favorevole al sì, e il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di premiare la giudice Apostolico con una cerimonia di riconoscimento ufficiale. La giudice catanese è stata celebrata per i suoi meriti, dopo aver partecipato a numerose attività pubbliche e battaglie legali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra coloro che apprezzano il suo operato e chi invece solleva dubbi sulla sua imparzialità.

Alla fine il referendum sulla giustizia lo ha vinto Iolanda Apostolico. La giudice catanese, dopo tanti ardori che poco si confanno a un magistrato "terzo e imparziale", alla fine sarà santificata per i suoi meriti combattentistici. Ma sì, meglio evitare il sorteggio e piazzare al Csm gli uomini di corrente. C'è chi ordina e chi obbedisce. E così donna Iolanda riceverà le medaglie che sente di meritare. Su immigrazione e lotta giudiziaria al governo ha indubbiamente fatto la sua parte. Iolanda Apostolico, del tribunale di Catania, non si è fatta mancare nulla, conquistando notorietà tra il 2023 e il 2024. Anzitutto mettendosi di traverso ad alcune delle decisioni del governo Meloni, quando introdusse norme più rigide in tema di migranti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il No ha vinto e il Csm premia la giudice Apostolico con la santificazione

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