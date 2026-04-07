Allergie in aumento | cause sintomi come difendersi

Con l'inizio della stagione pollinica, molte persone si trovano ad affrontare un aumento dei fastidi legati alle allergie. I sintomi più comuni includono starnuti, prurito agli occhi e congestione nasale, che si intensificano durante le giornate di alta concentrazione di pollini nell’aria. Le autorità sanitarie raccomandano di adottare alcune precauzioni per ridurre l’esposizione, come evitare di uscire nelle ore più calde o di aprire le finestre.

La stagione peggiore per chi soffre di allergie è iniziata e si prospetta un mese impegnativo, soprattutto per la nutrita schiera di italiani allergici ai pollini. Con maggio e giugno, infatti, impollinano le graminacee, specie caratteristica della pianura Padana, e questo produce un aumento di pazienti». È quanto rileva l'Azienda ospedaliera di Verona in una nota: «Sono circa 5.000 i nuovi soggetti che vengono trattati nella stagione primaverile e che si aggiungono agli oltre 12.000 già in carico al reparto di Allergologia e Asma center, diretto dal prof Gianenrico Senna». In base a quanto spiegato l’allergia stagionale sarebbe «la... 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Allergie stagionali: capire, prevenire e gestire i sintomi

Allergie di primavera. Come difendersi e occhio al ventoSe per molti l’arrivo della primavera significa giornate trascorse all’aria aperta, passeggiate nel verde, pomeriggi al parco e fiori che sbocciano,...

Allergia al Nichel: cosa sapere e come gestirla a tavola

Temi più discussi: Occhi che bruciano in primavera? Le cause più comuni oltre all’allergia che molti confondono; Allergie infantili: dal polline agli alimenti. Crescono i sintomi respiratori e cutanei; Allergie primaverili, il medico Schroeder: Le sigarette elettroniche facilitano ingresso allergeni e infiammano; Allergie di primavera, colpiscono bambini, adulti e oggi anche i nostri amici pet: come prevenire.

«Perché le allergie sono sempre più diffuse e a cosa serve il vaccino»Il responsabile dell’Allergologia degli Spedali Civili Massimo Cinquini smonta i falsi miti e il fai da te: «Ecco come si agisce sulle cause e non solo sui sintomi» ... giornaledibrescia.it

Allergie primaverili, ecco perché sono in aumento. L’intervista all’esperto: come proteggersiL’allergologo Jan Schroeder (Ospedale San Raffaele) spiga a QNSalus i meccanismi che sta facendo crescere il numero dei casi. Il punto tra inquinamento, cambiamenti climatici e nuove terapie ... msn.com

Il trattamento delle allergie varia a seconda del disturbo. I consigli dello specialista: - facebook.com facebook

Pasquetta all’aperto Attenzione alle allergie: previsto picco dei pollini (+25%) x.com