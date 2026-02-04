A Cascina un corso pratico di italiano per stranieri

A Cascina partono le iscrizioni per un corso pratico di italiano rivolto agli stranieri. La Rete Bibliolandia organizza l’iniziativa, che fa parte del progetto 'Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono'. Le lezioni sono pensate per aiutare chi arriva nel paese a comunicare meglio nella vita di tutti i giorni.

Sono aperte le iscrizioni al 'Corso pratico di italiano per stranieri', un’iniziativa che vede protagonista la Rete Bibliolandia con il progetto 'Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono'. Il progetto prevede 40 corsi, distribuiti su 22 sedi di biblioteche e archivi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

