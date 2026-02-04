A Cascina un corso pratico di italiano per stranieri

Da pisatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascina partono le iscrizioni per un corso pratico di italiano rivolto agli stranieri. La Rete Bibliolandia organizza l’iniziativa, che fa parte del progetto 'Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono'. Le lezioni sono pensate per aiutare chi arriva nel paese a comunicare meglio nella vita di tutti i giorni.

Sono aperte le iscrizioni al 'Corso pratico di italiano per stranieri', un’iniziativa che vede protagonista la Rete Bibliolandia con il progetto 'Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono'. Il progetto prevede 40 corsi, distribuiti su 22 sedi di biblioteche e archivi.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cascina italiano

Bertinoro, si presenta il corso di italiano per cittadini stranieri: già trenta iscrizioni

Corso pratico massaggio facile a Pontedera

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

C’è o ci sono Quiz italiano per stranieri #learnitalian

Video C’è o ci sono? Quiz italiano per stranieri #learnitalian

Ultime notizie su Cascina italiano

Argomenti discussi: Cascina Rapello: un corso sulle tecniche di potatura; Un cuoco giovanissimo, 120 coperti a servizio e tanta tradizione: l'interessante caso de La Bettolina; Cascina, presentate le statistiche sulla popolazione residente; Elezioni comunali 2026 a Cascina: l'assessore Bice Del Giudice presenta la sua 'Per voi' a sostegno di Betti.

a cascina un corsoCascina Rapello: un corso sulle tecniche di potaturaTorna anche quest’anno il corso sulle Tecniche di potatura di alberi da frutto a Cascina Rapello (Aizurro di Airuno), un’iniziativa che rientra nel progetto della Libera Università del Bosco. Il corso ... merateonline.it

Cascina, tuffo nel passato a 4 ruote. Oltre cento auto d’epoca in corsoOltre un centinaio di auto d’epoca, rally, supercar e altre quattro ruote di ogni tipo invaderà dal pomeriggio di domani il corso Matteotti di Cascina per realizzare un’entusiasmante parata con lo ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.