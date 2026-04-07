Al teatro Verdi si è tenuto un concerto dedicato a Patty Pravo, che ha celebrato i suoi sessant’anni di attività nel mondo dello spettacolo. L’artista, conosciuta come la ragazza del Piper, ha portato sul palco uno spettacolo raffinato e coinvolgente, caratterizzato da un’eleganza che ha accompagnato tutta la serata. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e stampa, sottolineando la lunga carriera della cantante.

Sessant’anni di carriera festeggiati con un concerto elegante e seducente, come del resto è stata lei fin dal suo apparire sul palco, per diventare subito ’la ragazza del Piper’. A poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo e dall’uscita del nuovo album, domani sera (ore 20,45) Patty Pravo sarà al Teatro Verdi per la data inaugurale del suo ’ Opera Tour ’. Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, la regina della musica ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Verdi c’è la ragazza del Piper. Una notte all’Opera con Patty Pravo

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Sessant’anni da diva. Patty Pravo torna sul palcoLa ’ragazza del Piper’ inaugura il suo opera tour domani al teatro Verdi di Firenze. Fresca del nuovo album prodotto da Gohara con 11 brani firmati da grandi artisti . msn.com

Patty Pravo: parte da Firenze l’Opera Tour, per festeggiare 60 anni di carrieraDiva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evo ... firenzepost.it

Opera, Patty Pravo e l'arte di saper scegliere (buone) canzoni. Un disco elegante e teatrale, tra autori d’eccezione e sonorità classiche, in equilibrio tra passato e presente. https://www.sentireascoltare.com/album/patty-pravo-opera/ - facebook.com facebook