Il potere del profumo nelle cure pediatriche | l’associazione Giulia organizza un convegno per famiglie e sanitari
L’iniziativa, grazie agli interventi degli esperti, esplora il ruolo dei sensi nel benessere psicofisico dei giovani pazienti Il profumo come elemento dal forte potere evocativo capace di donare benessere psicofisico a giovani e giovanissimi pazienti impegnati in terapie complesse. È su questo tema, ancora tutto da approfondire, che si concentrerà il convegno ‘Età pediatrica e adolescenziale: sensi e linguaggio non verbale nella malattia’, in programma sabato 28, alle 9 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. A proporlo gratuitamente alla città e ai professionisti della sanità, è l'associazione Giulia, fondata e presieduta da Michele Grassi, che in occasione dei suoi 30 anni di attività sul territorio, ha deciso di accreditarsi come realtà che oltre a realizzare iniziative di solidarietà, promuove la divulgazione scientifica, rivolgendosi sia alla popolazione che ai professionisti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Il potere evocativo del profumo per il benessere psico-fisico dei piccoli pazienti: l'Associazione Giulia celebra i suoi trent'anni regalando un convegno scientifico alla cittàIl profumo come elemento dal forte potere evocativo capace di donare benessere psico fisico a giovani e giovanissimi pazienti impegnati in terapie complesse. E' su questo tema ancora tutto da approfon ... cronacacomune.it
